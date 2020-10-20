غنائم عسكرية للجيش الأذربيجاني من جيش الاحتلال الأرميني في اتجاه جبرايل وفضولي
AzerTAg.az
٢٠.١٠.٢٠٢٠ [١٠:٣٦]
باكو، 20 أكتوبر، أذرتاج
نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقطع فيديو يعكس الغنائم العسكرية للجيش الاذربيجاني من جيش الاحتلال الأرميني في اتجاه جبرايل وفضولي. رابط الفيديو: https://video.azertag.az/files/video/2020/3/1603134831465983839.mp4
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