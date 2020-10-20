بغداد، 20 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) رغم الإجراءات المتخذة ضد فيروس كورونا في العراق، يستمر الفيروس التاجي في الانتشار. أفادت وكالة اذرتاج ان 3 آلاف و110 شخص أصيب بالفيروس التاجي وتوفي 56 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية. ارتفع عدد المصابين الإجمالي بكوفيد 19 الى 420 ألف و186 شخص وحالات الوفاة الى 10 آلاف و110 مصاب حتى الآن. وتعافى 360 ألف و477 مصاب من هذا المرض.

AZERTAG.AZ : حوالي 10 آلاف وفاة من كورونا في العراق

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده