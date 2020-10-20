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    أخبار من خط الجبهة


    النيابة العامة: اكثر من 25 منزلاً تضررت بشكل خطير في قريتين بمنطقة اغجابادي نتيجة قصف كثيف لمدفعية العدو

    ٢٠.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٣٠]

    باكو، 20 أكتوبر، أذرتاج

    تواصل القوات المسلحة الأرمينية ارتكاب الجرائم ضد سكاننا المدنيين في انتهاك صارخ لمتطلبات وقف إطلاق النار الإنساني المعلن.

    وأبلغ المكتب الصحفي للنيابة العامة لوكالة أذرتاج أن أكثر من 25 منزلاً في قريتي يوخاري قيامدينلي وقره خانلي بمقاطعة أغجابادي تضررت بشدة نتيجة القصف الصاروخي والمدفعي الثقيل من اتجاهات مختلفة في 18 أكتوبر.

    كما أصيب أحد سكان قرية علي أصغرلي سليموف نياز حسين علي أوغلو من مولود عام 1962، بجروح مختلفة جراء القصف المدفعي ونيران المدفعية الثقيلة من جهات مختلفة من قبل القوات المسلحة الأرمنية في صباح يوم 19 أكتوبر. تم نقله إلى المستشفى. تضرر المنزل الذي كان يعيش فيه بشدة.

    في الوقت الحاضر، تقوم النيابة العامة بتنفيذ جميع إجراءات التحقيق الممكنة في الوضع الحالي.

     

    AZERTAG.AZ :النيابة العامة: اكثر من 25 منزلاً تضررت بشكل خطير في قريتين بمنطقة اغجابادي نتيجة قصف كثيف لمدفعية العدو
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