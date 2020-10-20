انخفاض حجم النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان
AzerTAg.az
٢٠.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٣٤]
باكو، 20 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
صدرت من أذربيجان خلال أشهر يناير - سبتمبر من العام الجاري 21 مليونا و832.5 ألف طن من النفط الخام بقيمة 7 مليارات و158 مليون دولار أمريكي وفقا للبيانات الجمركية الرسمية.
وأبلغت مراسلة أذرتاج عن اللجنة الحكومية للجمارك أن فترة 9 أشهر من عام 2019 شهدت تصدير 23 مليون و254 ألف طن من النفط الخام والمنتجات النفطية من أذربيجان مما يقدر 11 مليارا و276 مليون دولار.
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