انخفاض حجم النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان

باكو، 20 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

صدرت من أذربيجان خلال أشهر يناير - سبتمبر من العام الجاري 21 مليونا و832.5 ألف طن من النفط الخام بقيمة 7 مليارات و158 مليون دولار أمريكي وفقا للبيانات الجمركية الرسمية.

وأبلغت مراسلة أذرتاج عن اللجنة الحكومية للجمارك أن فترة 9 أشهر من عام 2019 شهدت تصدير 23 مليون و254 ألف طن من النفط الخام والمنتجات النفطية من أذربيجان مما يقدر 11 مليارا و276 مليون دولار.