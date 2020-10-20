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    أوكرانيا: إصابة 5469 شخص بكورونا ووفاة 113 شخص خلال يوم

    ٢٠.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٤]

    كييف، 20 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أوكرانيا.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الاوكرانية ان 5469 شخص أصيب بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 309 الف و107 شخص حتى الآن.

    ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 الى 5786 شخص.

    وسجل أكبر عدد من الإصابات في مناطق لفيف وترانسكارباثيا ودونيتسك وفولين وريفني.

    يذكر انه تم تمديد فترة الحجر الصحي حتى 31 ديسمبر بسبب تدهور الوضع المرتبط بفيروس كورونا في أوكرانيا.

     

    AZERTAG.AZ :أوكرانيا: إصابة 5469 شخص بكورونا ووفاة 113 شخص خلال يوم
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