انخفاض تصدير المنتجات غير النفطية والغازية خلال 9 أشهر

باكو، 20 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

انخفضت صادرات المنتجات غير النفطية والغازية في أذربيجان بنسبة 9.7 في المائة بالقيمة الحقيقية و18.4 في المائة خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 وبلغت مليار و153.2 مليون دولار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية انه سادت حصة البضائع المصدرة إلى روسيا (39 في المائة) وتركيا (19.7 في المائة) وجورجيا (8 في المائة) وسويسرا (12 في اللمائة) والصين (2.8 في المائة) وأوكرانيا (2.3 في المائة) وإيطاليا (1.8 في المائة) وكازاخستان (1.5 في المائة) وإيران (1.2 في المائة) وبيلاروس (1 في المائة) وتركمنستان (1 في المائة) والولايات المتحدة الأمريكية (0.9 في المائة) في قيمة الصادرات من المنتجات غير النفطية والغازية.