جيهون بيراموف يلتقي بوزير الخارجية الأمريكي والرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك في واشنطن
AzerTAg.az
٢٠.١٠.٢٠٢٠ [١٣:١٧]
باكو، 20 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف في 23 أكتوبر مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في واشنطن، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية.
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