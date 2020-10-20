1194 إصابة و15 وفاة من كورونا في جورجيا

بيليسي، 20 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 1194 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 19 ألفا و857 شخص.

قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 153 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 8 آلاف و666 مصاب من الوباء.