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    حوالي 66 ألف اصابة بكورونا في أرمينيا

    ٢٠.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٣٧]

    تبيليسي، 20 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جديد في أرمينيا.

    قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ارتفعت في البلد بواقع 1234 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 66 ألفا و694 شخص.

    يذكر أن أرمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 1101 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    ويخضع حاليا 16 ألفا و541 شخص للرقابة الطبية الخاصة.

     

    AZERTAG.AZ :حوالي 66 ألف اصابة بكورونا في أرمينيا
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