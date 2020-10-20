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    تصدير منتجات النفط بقيمة 224.1 مليون دولار من أذربيجان

    ٢٠.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٣٨]

    باكو، 20 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    أصدرت أذربيجان 809.6 ألف طن من المنتجات النفطية خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الحالي.

    بلغت تكلفة المنتجات النفطية المصدرة 224.1 مليون دولار أمريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير أكثر من 708 ألف طن من المنتجات النفطية من البلد في نفس الأشهر من العام الماضي وبلغت تكلفتها 345 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :تصدير منتجات النفط بقيمة 224.1 مليون دولار من أذربيجان
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