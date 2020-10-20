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    مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأذربيجاني ونظيره الباكستاني

    ٢٠.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٤٨]

    باكو، 20 أكتوبر، أذرتاج

    جرت في 20 أكتوبر اليوم مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ونظيره في باكستان مخدوم شاه محمود قرشي.

    أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الوزيرين بحثا الأوضاع الحالية في المنطقة خلال المكالمة الهاتفية.

    وقدم الوزير بايراموف إلى زميله الباكستاني معلومات حول خرق قوات الاحتلال الأرميني وقف اطلاق النار الإنساني ومن ضمنه استهداف الاحتلال الأرميني مناطق سكنية ومسالمين مدنيين متعمدا. واكد الوزير على أن الغارات الصاروخية على مدينة كنجة التي أدت إلى سقوط عدد كبير من المسالمين العزل ضحايا جريمة حربية وجريمة بشرية مضيفا أن قيادة أرمينيا هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة.

    وعبر الوزير عن الشكر والامتنان على الدعم الحاسم لباكستان البلد الشقيق لموقف أذربيجان المحق.

    وشدد الوزير مخدوم شاه محمود قرشي على أن الشعب الباكستاني يقف دائما إلى جانب الشعب الأذربيجاني الشقيق ويدعم حقه في الدفاع عن النفس. واكد أن باكستان تؤيد بحل النزاع ضمن حدود أذربيجان المعترف بها على الساحة الدولية على أساس سلامة أراضي أذربيجان بما يواكب مع متطلبات قرارات مجلس الأمن الدولي.

    كما تبادل الوزيران وجهات نظر حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك. 

    AZERTAG.AZ :مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأذربيجاني ونظيره الباكستاني
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