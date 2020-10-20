قراباغ يفوز على غابالا بثلاثية نظيفة

باكو، 20 أكتوبر، أذرتاج

فاز قراباغ اغدام على غابالا ضيفه بثلاثة اهداف دون رد في الجولة السادسة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 21 المنظمة على ملعب أذرسون أرينا في باكو أدارها الحكم أحمدوف بدون جماهير.

وسجل اهداف صاحب الأرض جيريه د43 وأندراده د89 رج وبايراموف د90+1.

وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الأرض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الشوط الأول و4 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذا الفوز ارتفع قراباغ إلى المركز الخامس برصيد 8 نقاط فيما ظل غابالا بالمركز الثامن الأخير برصيد 4 نقاط.