الرئيس إلهام علييف يوجه نداء إلى الشعب الأذربيجاني
AzerTAg.az
٢٠.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٥٧]
باكو، 20 أكتوبر، أذرتاج
وجه رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف نداء إلى الشعب الأذربيجاني في 20 أكتوبر اليوم.
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