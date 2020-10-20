باكو، 20 أكتوبر، أذرتاج وجه رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف نداء إلى الشعب الأذربيجاني في 20 أكتوبر اليوم.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يوجه نداء إلى الشعب الأذربيجاني

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