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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يوجه نداء إلى الشعب الأذربيجاني

    ٢٠.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٧]

    باكو، 20 أكتوبر، أذرتاج

    وجه رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف نداء إلى الشعب الأذربيجاني في 20 أكتوبر اليوم.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يوجه نداء إلى الشعب الأذربيجاني
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