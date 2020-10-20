الرئيس إلهام علييف يعلن عن تحرير مدينة زنكيلان و6 قرى في المحافظة و18 قرية جديدة من محافظات فضولي وجبرايل وخوجاوند

باكو، 20 أكتوبر، أذرتاج

اعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في خطابه التلفزيوني في 20 أكتوبر أسماء المناطق السكنية المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف أعلن أسماء المناطق المحررة التالية:

من محافظة فضولي: دوردتشينار، كوردلار ويوخاري عبدالرحمانلي وقارغابازار وآشاغي ويسللي ويوخاري ايباسانلي.

من محافظة جبرائيل: سرفشا وحسنقايدي وفوغانلي وإمام باغي وداش ويسللي وآغتابه وياراحمدلي

من محافظة خوجاوند: آغجاكند، ملكودارا وداشباشي وجونشلي (اسم القرية السابق نوراشن) وونك. اعيد اسم قرية ونك الى اسمه الاذربيجاني. بعد هذا اليوم ستسمى هذه القرية بقرية تشينارلي.

من محافظة زنكيلان: هاوالي، زارنالي، محمدبايلي ، هاكاري، شريفان، موغانلي ومدينة زنكيلان. زنكيلان لنا! قرباغ لنا!