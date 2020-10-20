  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    صبائل يتعادل مع كشلة 1-1

    ٢٠.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]

    باكو، 20 أكتوبر، أذرتاج

    تعادل صبائل باكو مع ضيفه كشلة باكو بهدف لكل منهما في الجولة السادسة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 22 المنظمة على ملعب أسكو أرينا في باكو أدارها الحكم بايراموف بدون جماهير.

    وفتح الحساب حاجييف د49 لصالح الضيف ورد عليه حذييف د51.

    وعاقب الحكم لاعبَين من صبائل و3 لاعبين من كشلة بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم. كما طرد لاعبا من صاحب الأرض بالبطاقة الحمراء بعد الصفراء الثانية د83.

    وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الشوط الأول و4 دقائق إلى الفترة الثانية.

    وبهذا التعادل تراجع كشله إلى المركز الرابع برصيد 9 نقاط وصبائل إلى المركز السابع برصيد 4 نقاط.

    AZERTAG.AZ :صبائل يتعادل مع كشلة 1-1
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٠.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٢٣]
    قراباغ يفوز على غابالا بثلاثية نظيفة
    ١٥‎.١٠.٢٠٢٠ [١٩:١٤]
    توران يخطف الفوز من زاقاتالا مضيفه بصعوبة
    ١٥‎.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٣٣]
    قراداغ لوكباتان يتعادل مع الجيش الرياضي
    ١٥‎.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٤٢]
    نفطجي الرديف يفوز على صباح الرديف بهدف يتيم
    صبائل يتعادل مع كشلة 1-1 صبائل يتعادل مع كشلة 1-1