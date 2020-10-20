صبائل يتعادل مع كشلة 1-1

باكو، 20 أكتوبر، أذرتاج

تعادل صبائل باكو مع ضيفه كشلة باكو بهدف لكل منهما في الجولة السادسة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 22 المنظمة على ملعب أسكو أرينا في باكو أدارها الحكم بايراموف بدون جماهير.

وفتح الحساب حاجييف د49 لصالح الضيف ورد عليه حذييف د51.

وعاقب الحكم لاعبَين من صبائل و3 لاعبين من كشلة بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم. كما طرد لاعبا من صاحب الأرض بالبطاقة الحمراء بعد الصفراء الثانية د83.

وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الشوط الأول و4 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذا التعادل تراجع كشله إلى المركز الرابع برصيد 9 نقاط وصبائل إلى المركز السابع برصيد 4 نقاط.