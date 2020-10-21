باكو، 21 أكتوبر، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 21 أكتوبر تشرين الأول. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0219 أورو EUR 1 2.0021 دولار أسترالي AUD 1 1.1974 روبل بلاروس BYN 1 0.6621 ريال برازيلي BRL 1 0.3031 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1027 كرون دنماركي DKK 1 0.269 لاري جورجي GEL 1 0.5285 روبي هندي INR 1 0.0232 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194 دولار كندا CAD 1 1.2888 دينار الكويت KWD 1 5.5536 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4101 بيسو المكسيك MXN 1 0.0801 جنيه مصري EGP 1 0.1082 لاي مولدوفا MDL 1 0.1 كرون النرويج NOK 1 0.1821 زلوتي بولندا PLN 1 0.4375 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.021 روبل روسي RUB 1 0.0219 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4049 دولار سنغافورة SGD 1 1.2526 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1645 دولار تايوان TWD 1 0.0592 ليرة تركيا TRY 1 0.2157 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.06 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1192 كرون التشيك CZK 1 0.0734 يوان الصين CNY 1 0.2542 جنيه إنكلترا GBP 1 2.2006 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5021 كرون السويد SEK 1 0.1926 فرنك سويسرا CHF 1 1.8685 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1492 ليرة لبنان LBP 100 0.1125 ين اليابان JPY 100 1.611 بيسو تشيلي CLP 100 0.2162 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0164 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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