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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢١.١٠.٢٠٢٠ [١١:٢١]

    باكو، 21 أكتوبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 21 أكتوبر تشرين الأول.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية

    الكود

    العدد

    سعر الصرف

    دولار أمريكي

    USD

    1

    1.7

    بيسو أرجنتيني

    ARS

    1

    0.0219

    أورو

    EUR

    1

    2.0021

    دولار أسترالي

    AUD

    1

    1.1974

    روبل بلاروس

    BYN

    1

    0.6621

    ريال برازيلي

    BRL

    1

    0.3031

    درهم إماراتي

    AED

    1

    0.4628

    راند جنوب أفريقيا

    ZAR

    1

    0.1027

    كرون دنماركي

    DKK

    1

    0.269

    لاري جورجي

    GEL

    1

    0.5285

    روبي هندي

    INR

    1

    0.0232

    دولار هونغ كونغ

    HKD

    1

    0.2194

    دولار كندا

    CAD

    1

    1.2888

    دينار الكويت

    KWD

    1

    5.5536

    رينجيتي ماليزي

    MYR

    1

    0.4101

    بيسو المكسيك

    MXN

    1

    0.0801

    جنيه مصري

    EGP

    1

    0.1082

    لاي مولدوفا

    MDL

    1

    0.1

    كرون النرويج

    NOK

    1

    0.1821

    زلوتي بولندا

    PLN

    1

    0.4375

    تنكه كازاخستان

    KZT

    1

    0.004

    سوم قيرغيزستان

    KGS

    1

    0.021

    روبل روسي

    RUB

    1

    0.0219

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي

    SDR

    1

    2.4049

    دولار سنغافورة

    SGD

    1

    1.2526

    ريال السعودية

    SAR

    1

    0.4533

    سوموني طاجيكستان

    TJS

    1

    0.1645

    دولار تايوان

    TWD

    1

    0.0592

    ليرة تركيا

    TRY

    1

    0.2157

    مانات تركمانستان

    TMT

    1

    0.4857

    غريفنا أوكرانيا

    UAH

    1

    0.06

    دولار نيوزيلندا

    NZD

    1

    1.1192

    كرون التشيك

    CZK

    1

    0.0734

    يوان الصين

    CNY

    1

    0.2542

    جنيه إنكلترا 

    GBP

    1

    2.2006

    شكل الإسرائيلي

    ILS

    1

    0.5021

    كرون السويد

    SEK

    1

    0.1926

    فرنك سويسرا

    CHF

    1

    1.8685

    وون كوريا الجنوبي

    KRW

    100

    0.1492

    ليرة لبنان

    LBP

    100

    0.1125

    ين اليابان

    JPY

    100

    1.611

    بيسو تشيلي

    CLP

    100

    0.2162

    سوم أوزبكستان

    UZS

    100

    0.0164

    روبيا إندونيسيا

    IDR

    100

    0.0116

    ريال إيران

    IRR

    100

    0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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