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    سياسة


    الجيش الأرميني يقصف بشكل مكثف على محافظة تارتار

    ٢١.١٠.٢٠٢٠ [١١:٤٧]

    باكو، 21 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    يواصل جيش الاحتلال الارميني قصفه المكثف على المناطق السكنية في محافظة تارتار الأذربيجانية، ذلك انتهاك صارخ لمطالب نظام الهدنة الإنسانية، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.

     

    AZERTAG.AZ :الجيش الأرميني يقصف بشكل مكثف على محافظة تارتار
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