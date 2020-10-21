تقديم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن قرية جركن لمحافظة جبرائل المحررة من قوات الاحتلال الأرميني (فيديو)
AzerTAg.az
٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٠٣]
باكو، 21 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
قدمت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقطع فيديو عن قرية جركن لمحافظة جبرائيل المحررة من قوات الاحتلال الأرميني، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة.
يذكر ان قرية جركن حررت من الاحتلال الأرميني الإرهابي في 4 أكتوبر عام 2020.
تقدم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن هذه القرية المحررة من العدو.
https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16032650065698341816.mp4
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