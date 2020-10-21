باكو، 21 أكتوبر، أذرتاج قالت وزارة الخارجية في بيان إن الوزير جيهون بايراموف سافر إلى مدينة موسكو في زيارة عمل بغية تشاورات مع الجانب الروسي.

AZERTAG.AZ : وزير الخارجية يسافر إلى موسكو في زيارة عمل

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