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    سياسة


    وزير الخارجية يسافر إلى موسكو في زيارة عمل

    ٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٢٢]

    باكو، 21 أكتوبر، أذرتاج

    قالت وزارة الخارجية في بيان إن الوزير جيهون بايراموف سافر إلى مدينة موسكو في زيارة عمل بغية تشاورات مع الجانب الروسي.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية يسافر إلى موسكو في زيارة عمل
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