وزير الخارجية يسافر إلى موسكو في زيارة عمل
AzerTAg.az
٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٢٢]
باكو، 21 أكتوبر، أذرتاج
قالت وزارة الخارجية في بيان إن الوزير جيهون بايراموف سافر إلى مدينة موسكو في زيارة عمل بغية تشاورات مع الجانب الروسي.
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