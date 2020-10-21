نفطجي يتغلب على صباح بهدف يتيم

باكو، 21 أكتوبر، أذرتاج

تغلب نفطجي باكو على صباح باكو بهدف يتيم في الجولة السادسة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 23 المنظمة على ملعب باكسيل أرينا في باكو أدارها الحكم أقايف بدون جماهير.

وسجل هدف صاحب الأرض علي اصغروف د29.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من نفطجي و3 لاعبين من صباح بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي. كما طرد لاعبا من صاحب الأرض بالبطاقة الحمراء بعد الصفراء الثانية د75.

وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الشوط الأول و5 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذا الفوز صعد نفطجي إلى المركز الثالث برصيد 10 نقاط بينما تراجع صباح إلى المركز السادس برصيد 6 نقاط.