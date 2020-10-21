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    زيرة باكو يخسر امام سومغايت

    ٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٢٢]

    خسر زيرة باكو امام سومغايت مضيفه بهدف مقابل هدفين في الجولة السادسة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 24 المنظمة على ملعب كابتال بنك أرينا في باكو أدارها الحكم حسنوف بدون جماهير.

    وسجل هدف الضيف الوحيد فولكوف د35 وهدفي صاحب الأرض صادقوف د30 رج ومطلبوف د59.

    وعاقب الحكم 5 لاعبين من سومغايت ولاعبا من زيرة بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأخير استئناف المباراة. كما طرد لاعبا من الضيف بالبطاقة الحمراء المباشرة لمنع الخصم من إمكانية الهدف المؤكدة د90+3.

    وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الشوط الأول و4 دقائق إلى الفترة الثانية.

    وبهذا الفوز أخذ سومغايت زمام صدارة الترتيب على يده برصيد 11 نقطة فيما نزل زيرة إلى المركز الثاني برصيد 10 نقاط. 

    AZERTAG.AZ :زيرة باكو يخسر امام سومغايت
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