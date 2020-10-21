حجم التبادل التجاري بين اذربيجان وأوكرانيا يقرب من 600 مليون دولار في العام الجاري

كييف، 21 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

قالت هيئة الإحصاءات الأوكرانية إن حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري تجاوز عن 590 مليون دولار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الأوكرانية أن قيمة المنتجات المصدرة من أذربيجان إلى أوكرانيا خلال 9 أشهر بلغت 280.5 مليون دولار فيما واستورد البلد من أوكرانيا منتجات قيمتها 309.7 مليون دولار.

يذكر أن أوكرانيا تحتل المركز الثاني في المنطقة ما بعد السوفييت بعد روسيا من حيث حجم التبادل التجاري مع أذربيجان.