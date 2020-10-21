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    حجم عمليات الاستيراد والتصدير بين أذربيجان وبيلاروس أكثر من 213 مليون دولار

    ٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٤]

    مينسك، 21 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    بلغ حجم عمليات الاستيراد والتصدير بين أذربيجان وبيلاروس 213 مليون دولار أمريكي خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الإحصائية الحكومية البيلاروسية أن قيمة الواردات من بيلاروس إلى بلدنا بلغت 82.5 مليون دولار وبلغت قيمة الصادرات من أذربيجان إلى هذا البلد 131 مليون دولار خلال تلك الفترة.

    يذكر أن حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس بلغ 227 مليون دولار خلال عام 2019، الأمر الذي ارتفع حوالي 23 مليون دولار مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2018.

    AZERTAG.AZ :حجم عمليات الاستيراد والتصدير بين أذربيجان وبيلاروس أكثر من 213 مليون دولار
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