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    اقتصاد


    الجمارك تكشف قيمة المنتجات المصدرة إلى بلاد الاتحاد الأوروبي

    ٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎١]

    باكو، 21 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    صدرت من أذربيجان خلال شهر سبتمبر إلى البلاد الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي منتجات بلغت قيمتها 299.2 مليون دولار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن قيمة المنتجات المصدرة من البلدان الأعضاء للاتحاد الأوروبي إلى أذربيجان بلغت في الشهر الماضي 415.7 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف قيمة المنتجات المصدرة إلى بلاد الاتحاد الأوروبي
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