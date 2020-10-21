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    15700 إصابة بكورونا في روسيا خلال يوم

    ٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٦:١١]

    موسكو، 21 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 15700 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل عدد الإصابات الإجمالي الى 1447335 إصابة.

    افادت وكالة أذرتاج انه غادر 10952 شخص المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى أكثر من 96 الف شخص.

    وتم تسجيل أكثر من 25 الف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا حتى الآن.

    لا تزال روسيا تحتل المرتبة الرابعة في عدد مرضى كوفيد 19 بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند.

    AZERTAG.AZ :15700 إصابة بكورونا في روسيا خلال يوم
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