أذربيجان: تسجيل 714 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و176 حالة شفاء ووفاة 7 أشخاص

باكو، 21 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

أصيب 714 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 176 شخص من هذا المرض وتوفي 7 أشخاص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 46 ألفا و593 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 40 ألفا و448 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 642 مريض ويستمر علاج 5503 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و250 ألف و736 فحص طبي.