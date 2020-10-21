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    حوالي ألفي اصابة بكورونا في أرمينيا

    ٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٢٥‎]

    تبيليسي، 21 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جديد في أرمينيا.

    قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ارتفعت في البلد بواقع 1836 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 68 ألفا و530 شخص.

    يذكر أن أرمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 1121 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    ويخضع حاليا 17 ألفا و869 شخص للرقابة الطبية الخاصة.

    AZERTAG.AZ :حوالي ألفي اصابة بكورونا في أرمينيا
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