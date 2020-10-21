وزارة الدفاع تحدثت حول آخر التطورات في الجبهة

باكو، 21 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

استمرت العمليات القتالية بكثافة مختلفة ضد العدو في جهات أغداره وفضولي – جبرائيل وقوبادلي من خط الجبهة خلال نهار يوم 20 أكتوبر وليلة 21 أكتوبر. واستهدفت مواقع الدفاع الأذربيجاني من قبل قوات الاحتلال الارمنية باستخدام الأسلحة الثقيلة وقاذفات الألغام والهاون والقنابل والمدافع.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أن فعاليات جيش أذربيجان أدت في اتجاه محافظتي جبرائيل وقوبادلي من خط الجبهة إلى تدمير القوى البشرية وعدد من المدرعات والمعدات الثقيلة للفرقة الآلية رقم 18 التابعة للقوات المسلحة الارمينية.

تم الاستيلاء على مواقع العدو في ساحة دفاع الفرقة الآلية الجبلية رقم 5 وضبط عدد كبير من الأسلحة والذخائر المتروكة في ساحة القتال. ودمر تماما قائد الفوج وقائد فرقة المدفعية وقائد الكتيبة الآلية رقم 4 مع جنود الكتيبة. أدت ضربات مدفعية أنزلها جيش أذربيجان المظفر إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف افراد وحدات الاحتلال الأرميني في ساحة دفاع الفرقة الآلية الجبلية رقم 6 و7. كما قضي على نائب قائد الفوج وهان ساركيسيان.

ودمرت خلال القتال ثلاث قطع مدفعية وعدة قاذفات هاون وثلاث شاحنات على متنها أفراد.

وتسيطر وحدات الدفاع الأذربيجاني حاليا على ظروف العمليات على طول خط التماس.