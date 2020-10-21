  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزارة الدفاع تحدثت حول آخر التطورات في الجبهة

    ٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٤٩]

    باكو، 21 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    استمرت العمليات القتالية بكثافة مختلفة ضد العدو في جهات أغداره وفضولي – جبرائيل وقوبادلي من خط الجبهة خلال نهار يوم 20 أكتوبر وليلة 21 أكتوبر. واستهدفت مواقع الدفاع الأذربيجاني من قبل قوات الاحتلال الارمنية باستخدام الأسلحة الثقيلة وقاذفات الألغام والهاون والقنابل والمدافع.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أن فعاليات جيش أذربيجان أدت في اتجاه محافظتي جبرائيل وقوبادلي من خط الجبهة إلى تدمير القوى البشرية وعدد من المدرعات والمعدات الثقيلة للفرقة الآلية رقم 18 التابعة للقوات المسلحة الارمينية.

    تم الاستيلاء على مواقع العدو في ساحة دفاع الفرقة الآلية الجبلية رقم 5 وضبط عدد كبير من الأسلحة والذخائر المتروكة في ساحة القتال. ودمر تماما قائد الفوج وقائد فرقة المدفعية وقائد الكتيبة الآلية رقم 4 مع جنود الكتيبة. أدت ضربات مدفعية أنزلها جيش أذربيجان المظفر إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف افراد وحدات الاحتلال الأرميني في ساحة دفاع الفرقة الآلية الجبلية رقم 6 و7. كما قضي على نائب قائد الفوج وهان ساركيسيان.

    ودمرت خلال القتال ثلاث قطع مدفعية وعدة قاذفات هاون وثلاث شاحنات على متنها أفراد.

    وتسيطر وحدات الدفاع الأذربيجاني حاليا على ظروف العمليات على طول خط التماس.

     

    AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع تحدثت حول آخر التطورات في الجبهة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٨:١٧]
    الجيش الاذربيجاني يدمر كتيبة الفوج الـ556 للعدو
    ٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٠٦]
    وزارة الدفاع الأذربيجانية تسقط 3 طائرات مسيرة أخرى لجيش أرمينيا
    ٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٣]
    وزارة الدفاع تنشر مشاهد المعدات القتالية المتروكة من قبل العدو عند هروبه من ميدان القتال – فيديو
    ٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٠٩]
    وزارة الدفاع: السلاح الجوي يسقط طائرة بدون طيار أخرى للاحتلال الأرميني
    وزارة الدفاع تحدثت حول آخر التطورات في الجبهة