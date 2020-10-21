وزارة الدفاع الأذربيجانية تسقط 3 طائرات مسيرة أخرى لجيش أرمينيا

باكو، 21 أكتوبر، أذرتاج

أسقط الدفاع الجوي الاذربيجاني 3 طائرات مسيرة تكتيكية تابعة للقوات المسلحة لأرمينيا خلال الفترة من الساعة 12:55 الى الساعة 13:30 في 21 أكتوبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الطائرتين المسيرتين اسقطتا في اتجاه فضولي والأخرى في اتجاه تارتار من خط الجبهة.