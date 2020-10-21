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    سياسة


    وزارة الدفاع الأذربيجانية تسقط 3 طائرات مسيرة أخرى لجيش أرمينيا

    ٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٠٦]

    باكو، 21 أكتوبر، أذرتاج

    أسقط الدفاع الجوي الاذربيجاني 3 طائرات مسيرة تكتيكية تابعة للقوات المسلحة لأرمينيا خلال الفترة من الساعة 12:55 الى الساعة 13:30 في 21 أكتوبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الطائرتين المسيرتين اسقطتا في اتجاه فضولي والأخرى في اتجاه تارتار من خط الجبهة.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع الأذربيجانية تسقط 3 طائرات مسيرة أخرى لجيش أرمينيا
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