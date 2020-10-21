خصائص طائرة "ضربة" المسيرة الأذربيجانية الصنع

باكو، 21 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

يستخدم الجيش الاذربيجاني في المعارك ضد المحتلين استخداما واسعا للطائرات المسيرة المختلفة الأنواع، منها الطائرات بدون طيار الأذربيجانية الصنع "ضربة" أيضًا.

تصنع كل أجهزة للطائرات بدون طيار "ضربة" في أذربيجان باستثناء الكاميرا البصرية الصغيرة للمراقبة الخاصة في الطائرة (يستورد الكاميرا من الصين). إن الطائرات بدون طيار "ضربة" قادرة على مراقبة العدو وضربه بحرية في الليل والنهار وفي أي ظروف جوية. إن الجهاز الجديد ذو القوة المتفجرة بالشظايا فتاك ضد الافراد والمعدات المختلفة والقوة الحية. الجهاز تم تركيبه على مركبة مدرعة خاصة متحركة عالية السعة "ك1-ضربة" ومجهزة بمعدات خاصة من حيث التشغيل ويمكنها توجيه ضربة ساحقة للعدو في أي وقت.

الجهاز مقاوم للتدخل الإلكتروني. عند فقدان اتصال "جي بي أس" عبر الأقمار الصناعية يكون الجهاز قادرًا على أداء مهمة قتالية بحرية.