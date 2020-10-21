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    تصريح صحفي من سفارة دولة قطر في باكو

    ٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٠٩]

    باكو، 21 أكتوبر، أذرتاج

    تنطلق العلاقات القطرية الأذربيجانية تحت قيادتي البلدين القائمة على مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وترسيخ السلم والأمن الدوليين وهي علاقة قوية ومتميزة على المستوى السياسي، حسبما جاء في تصريح صحفي تلقت نسخة منه وكالة أنباء أذرتاج الأذربيجانية الرسمية.

    كما جاء في التصريح الصحفي: "وما أثير مؤخراً عبر بعض المواقع الإعلامية الالكترونية حول الخطوط القطرية لا يستحق الرد مباشرة عليها لافتقادها الدقة والمصداقية، ولن تؤثر على العلاقة القوية للبلدين، حيث أن الخطوط القطرية هي أحد أهم شركات الطيران الرائدة على مستوى العالم، وتعمل بكل مهنية بأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو). وكان دورها مشهود في إعادة عشرات الآلاف من المسافرين العالقين على مستوى العالم إلى دولهم جراء جائحة كوفيد 19، نظراً لتوقف العديد من شركات الطيران الأخرى.

    وفي هذا الشأن تأمل سفارة دولة قطر في باكو من القائمين على بعض المواقع الإعلامية الالكترونية توخي المصداقية والمهنية في عملهم ونقل الرسائل الهادفة والصادقة ذات الدلائل لما فيه خير وصالح العلاقات بين الدول والشعوب".

     

    AZERTAG.AZ : تصريح صحفي من سفارة دولة قطر في باكو
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