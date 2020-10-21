الجيش الاذربيجاني يدمر كتيبة الفوج الـ556 للعدو
AzerTAg.az
٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٨:١٧]
باكو، 21 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
تم تدمير كتيبة الفوج الـ556 التابعة للقوات المسلحة الأرمنية نتيجة العمليات القتالية الواسعة النطاق للجيش الأذربيجاني في اتجاه محافظة جبرائيل.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية انه قتل معظم مجندي الكتيبة التي يبلغ قوامها حوالي 400 جندي. عادت الوحدة العسكرية المنهزمة إلى مدينة آرارات الأرمنية لإعادة تعبئتها.
يذكر أن قائد الفوج أقيل بسبب رفض إرسال باقي الأفراد للقتال مرة أخرى. وتم القبض على العديد من الجنود بسبب الفرار.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٠٦]
٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٤٩]
٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٥:٢٣]
٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٠٩]
٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٨:١٧]
٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٠٩]
٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٠٦]
٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٤٩]
٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٥٠]
٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٥٦]
٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٥:٥١]
٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٥٤]
١٧.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٠٧]
١٦.١٠.٢٠٢٠ [١٠:٣٩]
١٤.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:٥٠]
١٤.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:٠١]
١٩.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٠٥]
١٧.١٠.٢٠٢٠ [١١:٣٩]
١٤.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:٥١]
١٤.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:٤٨]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥٩]
٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٦:١٦]
١٩.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٤٨]
١٧.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٢٦]
٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٤٥]
٢٠.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٢٧]
١٣.١٠.٢٠٢٠ [١٥:١٠]
٠٨.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٣٨]
٢٠.١٠.٢٠٢٠ [١٧:١٩]
٢٠.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٣٠]
١٩.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٤٢]
١٩.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٢٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك