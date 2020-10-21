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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لجريد نيهون كيزاي شيمبون اليابانية

    ٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٢٠]

    باكو، 21 أكتوبر، أذرتاج

    أدلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 21 أكتوبر بحديث صحفي لجريدة نيهون كيزاي شيمبون «نيكاي» اليابانية.

    AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لجريد نيهون كيزاي شيمبون اليابانية
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