باكو، 21 أكتوبر، أذرتاج أدلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 21 أكتوبر بحديث صحفي لجريدة نيهون كيزاي شيمبون «نيكاي» اليابانية.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لجريد نيهون كيزاي شيمبون اليابانية

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