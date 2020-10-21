الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لجريد نيهون كيزاي شيمبون اليابانية
AzerTAg.az
٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٢٠]
باكو، 21 أكتوبر، أذرتاج
أدلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 21 أكتوبر بحديث صحفي لجريدة نيهون كيزاي شيمبون «نيكاي» اليابانية.
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