  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف: تحرير 3 قرى في محافظة فضولي و5 قرى في محافظة جبرايل من وطأة الاحتلال الارميني

    ٢١.١٠.٢٠٢٠ [٢٠:٤٨]

    باكو، 21 أكتوبر، اذرتاج

    أعلن الرئيس إلهام علييف في تغريدة له في حسابه الرسمي في تويتر عن تحرير الجيش الأذربيجاني الباسل 3 قرى (كيجه كوزلو واشاغي سيد احمدلي وزركر) في محافظة فضولي و5 قرى ( بالياند وبابي وتولوس وحاجيلي وتينلي) في محافظة جبرايل من

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: تحرير 3 قرى في محافظة فضولي و5 قرى في محافظة جبرايل من وطأة الاحتلال الارميني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢١.١٠.٢٠٢٠ [٢١:٠٢]
    الرئيس إلهام علييف: تحرير بلدة منجيوان و13 قرية في محافظة زنكيلان من وطأة الاحتلال الارميني
    ٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٢٠]
    الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لجريد نيهون كيزاي شيمبون اليابانية
    ٢٠.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٠٤]
    الرئيس إلهام علييف يعلن عن تحرير مدينة زنكيلان و6 قرى في المحافظة و18 قرية جديدة من محافظات فضولي وجبرايل وخوجاوند
    ٢٠.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٧]
    الرئيس إلهام علييف يوجه نداء إلى الشعب الأذربيجاني
    الرئيس إلهام علييف: تحرير 3 قرى في محافظة فضولي و5 قرى في محافظة جبرايل من وطأة الاحتلال الارميني