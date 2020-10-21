باكو، 21 أكتوبر، اذرتاج أعلن الرئيس إلهام علييف في تغريدة له في حسابه الرسمي في تويتر عن تحرير الجيش الأذربيجاني الباسل 3 قرى (كيجه كوزلو واشاغي سيد احمدلي وزركر) في محافظة فضولي و5 قرى ( بالياند وبابي وتولوس وحاجيلي وتينلي) في محافظة جبرايل من

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف: تحرير 3 قرى في محافظة فضولي و5 قرى في محافظة جبرايل من وطأة الاحتلال الارميني

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