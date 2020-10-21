الرئيس إلهام علييف: تحرير بلدة منجيوان و13 قرية في محافظة زنكيلان من وطأة الاحتلال الارميني

باكو، 21 أكتوبر، اذرتاج

أعلن الرئيس إلهام علييف في تغريدة له في حسابه الرسمي في تويتر عن تحرير الجيش الأذربيجاني الباسل بلدة منجيوان و 13 قرية (خوراما وخومارلي وساريل وبابيلي واوجونجواغالي وحاجاللي وقيراخ موشلان واودكون وتوراباد وايجاري موشلان ومليكلي وجهانكيربايلي وباهارلي) في محافظة زنكيلان من وطأة الاحتلال الارميني.

عاش الجيش الأذربيجاني! قراباغ أذربيجانية!