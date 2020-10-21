ابراهيم قالين: السلام والاستقرار سيأتي الى جنوب القوقاز إلا بتحرير قراباغ من الاحتلال

انقرة، 21 أكتوبر، أذرتاج

ان التصريح الذي أدلى به باشنيان بقوله "لا حل دبلوماسي لقضية قراباغ" يظهر النية الحقيقية لارمينيا.

افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها مستشار رئيس تركيا ابراهيم كالين في تغريدة له في تويتر.

استطرد قالين قوله: "من المعروف من يريد الحرب. وهذا الامر يثبت ان تركيا واذربيجان على حق. أما السلام والاستقرار سيأتي الى جنوب القوقاز إلا بتحرير قراباغ من الاحتلال."