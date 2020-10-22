إطلاق صواريخ بالستية من أراضي أرمينيا الى اتجاه سيازان وغابالا وكوردمير

باكو، 22 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

أقدمت أرمينيا على قصف أراضي أذربيجان خاصة المناطق السكنية البعيدة عن خط المواجهة بالصواريخ صباح اليوم 22 أكتوبر.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان العدو اطلق صواريخ بالستية من أراضيه الى اتجاه محافظات سيازان (في الساعة 07:00) وغابالا وكوردمير (في الساعة 09:00).

أطلق العدو 3 صواريخ باتجاه محافظة سيازان وصاروخين باتجاه محافظة غابالا وصاروخ واحد باتجاه محافظة كوردمير الأذربيجانية.

كان هدف القوات المسلحة الأرمينية المدنيين الابرياء والبنية التحتية المدنية.

ولم تقع إصابات نتيجة الهجوم الصاروخي للعدو.