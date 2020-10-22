باكو، 22 أكتوبر، أذرتاج تزود مؤسسات وزارة الإنتاج الحربي الأذربيجانية الجيشَ الاذربيجانيَّ بالأسلحة والذخائر. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الإنتاج الحربي الأذربيجانية ان المؤسسات التابعة للوزارة بدأت انتاج طائرات مسيَّرة مفخخة جديدة "إيتي قوفان" ("طارد الكلاب") أكثر فتكا.

AZERTAG.AZ : وزارة الإنتاج الحربي تواصل انتاج طائرات مسيّرة "طارد الكلاب"

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