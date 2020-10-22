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    سياسة


    وزارة الإنتاج الحربي تواصل انتاج طائرات مسيّرة "طارد الكلاب"

    ٢٢.١٠.٢٠٢٠ [١٠:٤٤]

    باكو، 22 أكتوبر، أذرتاج

    تزود مؤسسات وزارة الإنتاج الحربي الأذربيجانية الجيشَ الاذربيجانيَّ بالأسلحة والذخائر.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الإنتاج الحربي الأذربيجانية ان المؤسسات التابعة للوزارة بدأت انتاج طائرات مسيَّرة مفخخة جديدة "إيتي قوفان" ("طارد الكلاب") أكثر فتكا.

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الإنتاج الحربي تواصل انتاج طائرات مسيّرة "طارد الكلاب"
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    وزارة الإنتاج الحربي تواصل انتاج طائرات مسيّرة "طارد الكلاب" وزارة الإنتاج الحربي تواصل انتاج طائرات مسيّرة "طارد الكلاب" وزارة الإنتاج الحربي تواصل انتاج طائرات مسيّرة "طارد الكلاب" وزارة الإنتاج الحربي تواصل انتاج طائرات مسيّرة "طارد الكلاب"