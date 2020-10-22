الرئيس إلهام علييف يلتقي موكل المظالم العام التركي
AzerTAg.az
٢٢.١٠.٢٠٢٠ [١٠:٥٩]
باكو، 22 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم موكل المظالم العام التركي شرف مالكوج.
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