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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي موكل المظالم العام التركي

    ٢٢.١٠.٢٠٢٠ [١٠:٥‎٩]

    باكو، 22 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم موكل المظالم العام التركي شرف مالكوج.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي موكل المظالم العام التركي
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    الرئيس إلهام علييف يلتقي موكل المظالم العام التركي الرئيس إلهام علييف يلتقي موكل المظالم العام التركي