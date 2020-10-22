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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٢.١٠.٢٠٢٠ [١١:٢٦]

    باكو، 22 أكتوبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 22 أكتوبر تشرين الأول.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية

    الكود

    العدد

    سعر الصرف

    دولار أمريكي

    USD

    1

    1.7

    بيسو أرجنتيني

    ARS

    1

    0.022

    أورو

    EUR

    1

    2.009

    دولار أسترالي

    AUD

    1

    1.2288

    روبل بلاروس

    BYN

    1

    0.6571

    ريال برازيلي

    BRL

    1

    0.3073

    درهم إماراتي

    AED

    1

    0.4628

    راند جنوب أفريقيا

    ZAR

    1

    0.1031

    كرون دنماركي

    DKK

    1

    0.2699

    لاري جورجي

    GEL

    1

    0.5303

    روبي هندي

    INR

    1

    0.0233

    دولار هونغ كونغ

    HKD

    1

    0.2194

    دولار كندا

    CAD

    1

    1.2945

    دينار الكويت

    KWD

    1

    5.5584

    رينجيتي ماليزي

    MYR

    1

    0.4108

    بيسو المكسيك

    MXN

    1

    0.0803

    جنيه مصري

    EGP

    1

    0.1082

    لاي مولدوفا

    MDL

    1

    0.1003

    كرون النرويج

    NOK

    1

    0.186

    زلوتي بولندا

    PLN

    1

    0.4493

    تنكه كازاخستان

    KZT

    1

    0.004

    سوم قيرغيزستان

    KGS

    1

    0.0213

    روبل روسي

    RUB

    1

    0.0221

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي

    SDR

    1

    2.4048

    دولار سنغافورة

    SGD

    1

    1.2552

    ريال السعودية

    SAR

    1

    0.4532

    سوموني طاجيكستان

    TJS

    1

    0.1646

    دولار تايوان

    TWD

    1

    0.0594

    ليرة تركيا

    TRY

    1

    0.2159

    مانات تركمانستان

    TMT

    1

    0.4857

    غريفنا أوكرانيا

    UAH

    1

    0.0602

    دولار نيوزيلندا

    NZD

    1

    1.133

    كرون التشيك

    CZK

    1

    0.0743

    يوان الصين

    CNY

    1

    0.253

    جنيه إنكلترا 

    GBP

    1

    2.2167

    شكل الإسرائيلي

    ILS

    1

    0.5032

    كرون السويد

    SEK

    1

    0.1933

    فرنك سويسرا

    CHF

    1

    1.867

    وون كوريا الجنوبي

    KRW

    100

    0.148

    ليرة لبنان

    LBP

    100

    0.1125

    ين اليابان

    JPY

    100

    1.6118

    بيسو تشيلي

    CLP

    100

    0.2132

    سوم أوزبكستان

    UZS

    100

    0.0164

    روبيا إندونيسيا

    IDR

    100

    0.0116

    ريال إيران

    IRR

    100

    0.004

    AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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