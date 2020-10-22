باكو، 22 أكتوبر، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 22 أكتوبر تشرين الأول. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.022 أورو EUR 1 2.009 دولار أسترالي AUD 1 1.2288 روبل بلاروس BYN 1 0.6571 ريال برازيلي BRL 1 0.3073 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1031 كرون دنماركي DKK 1 0.2699 لاري جورجي GEL 1 0.5303 روبي هندي INR 1 0.0233 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194 دولار كندا CAD 1 1.2945 دينار الكويت KWD 1 5.5584 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4108 بيسو المكسيك MXN 1 0.0803 جنيه مصري EGP 1 0.1082 لاي مولدوفا MDL 1 0.1003 كرون النرويج NOK 1 0.186 زلوتي بولندا PLN 1 0.4493 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0213 روبل روسي RUB 1 0.0221 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4048 دولار سنغافورة SGD 1 1.2552 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1646 دولار تايوان TWD 1 0.0594 ليرة تركيا TRY 1 0.2159 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0602 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.133 كرون التشيك CZK 1 0.0743 يوان الصين CNY 1 0.253 جنيه إنكلترا GBP 1 2.2167 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5032 كرون السويد SEK 1 0.1933 فرنك سويسرا CHF 1 1.867 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.148 ليرة لبنان LBP 100 0.1125 ين اليابان JPY 100 1.6118 بيسو تشيلي CLP 100 0.2132 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0164 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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