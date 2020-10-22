  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    العدو يواصل إطلاق النار على مواقع جيشنا

    ٢٢.١٠.٢٠٢٠ [١١:٣٢]

    باكو، 22 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تواصل قوات الاحتلال الارمينية اطلاق النار على مواقع الجيش الأذربيجاني.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية ان القوات المسلحة الأرمينية تطلق صواريخ على مواقع الجيش الأذربيجاني في محافظة فضولي.

     

    AZERTAG.AZ :العدو يواصل إطلاق النار على مواقع جيشنا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.١٠.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٨]
    النيابة العامة: إصابة شخص وتدمير 5 بيوت باستهداف الاحتلال الأرميني خط إمداد المياه للشرب في غابالا
    ٢٢.١٠.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٨]
    وزارة الدفاع تحدثت حول آخر التطورات في الجبهة
    ٢٢.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٤٦]
    وزارة الدفاع: ضبط دبابات ومركبات مدرعة في ساحة القتال (فيديو)
    ٢٢.١٠.٢٠٢٠ [١٠:٤٤]
    وزارة الإنتاج الحربي تواصل انتاج طائرات مسيّرة "طارد الكلاب"
    العدو يواصل إطلاق النار على مواقع جيشنا