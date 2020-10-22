باكو، 22 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) تواصل قوات الاحتلال الارمينية اطلاق النار على مواقع الجيش الأذربيجاني. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية ان القوات المسلحة الأرمينية تطلق صواريخ على مواقع الجيش الأذربيجاني في محافظة فضولي.

AZERTAG.AZ : العدو يواصل إطلاق النار على مواقع جيشنا

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