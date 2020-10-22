312 وفاة من كورونا في إيران خلال يوم

طهران، 22 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الارتفاع.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 5 آلاف و616 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 545 الف و286 شخص.

تم تسجيل 312 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 31 ألفا و346 شخص.

تعافى 438 الف و709 مصاب تماما وترخصوا.

وقد تم إدراج 14 محافظة لإيران في المنطقة الحمراء بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الوفيات.