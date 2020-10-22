"التعاون الإسلامي" تدعو إلى الوقف الفوري للاعتداءات الأرمنية على أذربيجان

باكو، 22 أكتوبر، أذرتاج

دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى الوقف الفوري للاعتداءات المستمرة لقوات جمهورية أرمينيا على قوات جمهورية أذربيجان، واستهدافها لمناطق سكانية في أذربيجان مخلفة ضحايا مدنيين، في انتهاك للقوانين والأعراف الدولية رغم الهدنة الإنسانية التي تم الإعلان عنها.

وجددت الأمانة العامة في بيان لها، تضامنها مع جمهورية أذربيجان، مذكرة بقرارات ومقررات منظمة التعاون الإسلامي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومطالبة بالانسحاب الكامل وغير المشروط للقوات الأرمينية من الأراضي الأذربيجانية المحتلة واعتماد الحوار للتوصل إلى حل سياسي للنزاع بين البلدين على أساس احترام سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها وحرمة حدودها المعترف بها دوليا.