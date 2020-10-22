باكو، 22 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تم تنفيذ معظم عمليات الاستيراد في البلاد خلال العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية ان أعلى معدل لعمليات استيراد هذا العام سجل في سبتمبر وأدنى معدل في يناير. ووصلت قيمة عمليات التصدير في سبتمبر إلى مليار و132.4 مليون دولار أمريكي وبلغت 721 مليون دولار في يناير.

يذكر ان قيمة المنتجات المستوردة للبلاد بلغت 7 مليارات و823.4 مليون دولار خلال 9 أشهر من العام الجاري.