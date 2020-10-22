وزارة الدفاع: ضبط دبابات ومركبات مدرعة في ساحة القتال (فيديو)
AzerTAg.az
٢٢.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٤٦]
باكو، 22 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
ضبطت وحدات القوات المسلحة الأذربيجانية عدد كبير من الدبابات والمركبات المدرعة التي تركها الجيش الأرميني، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع.
تقدم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن غنائم الجيش الاذربيجاني من الجيش الأرميني.
https://video.azertag.az/files/video/2020/3/160335697651959394.mp4
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