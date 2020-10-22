وزارة الدفاع تحدثت حول آخر التطورات في الجبهة

باكو، 22 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

استمرت العمليات القتالية بكثافة مختلفة ضد العدو في جهات أغداره - أغدام وفضولي – جبرائيل وزنقيلان - قوبادلي من خط الجبهة خلال نهار يوم 21 أكتوبر وليلة 22 أكتوبر. واستهدفت مواقع الدفاع الأذربيجاني من قبل قوات الاحتلال الارمنية باستخدام الأسلحة الثقيلة وقاذفات الألغام والهاون والقنابل والمدافع.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أن فعاليات جيش أذربيجان أدت في اتجاه محافظة قوبادلي من خط الجبهة إلى تدمير القوى البشرية وعدد من المدرعات والمعدات الثقيلة للعدو. واضطرت الوحدات المسلحة الأرمينية إلى الانسحاب من مرتفعات مهمة وعدد من المواقع.

أدت ضربات مدفعية أنزلها جيش أذربيجان المظفر إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف افراد بطارية د-20 من فوج المدفعية الـ155 لقوات الاحتلال الأرميني. كان هناك نقص في المركبات لإجلائهم وأغلقت الطرق.

كما تدل معلومات ومعطيات متوفرة على أن المتطوعين الذين وصلوا حديثاً إلى الوحدات المدفعية للعدو في شمال هادروت تركوا مواقعهم وفروا.

وسقط عديد من القتلى والجرحى في صفوف افراد وحدات الاحتلال الأرميني في ساحة دفاع الفرقة الآلية الجبلية رقم 5. كما فقد قائد الكتيبة الثالثة من الفوج روبرت هامبارتسوميان وقتل رئيس أركان الكتيبة. وثمة عدد عديد من القتلى والجرحى في صفوف مجندي الوحدات المرابطة في ساحة دفاع الفوج الآلي رقم 543 وجرح قائد الفوج وقتل نائبه. ويذكر ان قائد الكتيبة أريك هوفاكيميان ونوابه وبطارية الهاون وقادة الوحدات هم الاخر في صفوف القتلى.

نتيجة التدابير المتخذة من قبل جيش أذربيجان المظفر تراجعت وحدة للعدو مرابطة في ساحة دفاع الفوج الآلي رقم 1 مغادرة مواقعها.

وتسيطر وحدات الدفاع الأذربيجاني حاليا على ظروف العمليات على طول خط التماس.