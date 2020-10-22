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    2306 اصابة بكورونا في أرمينيا

    ٢٢.١٠.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎١]

    تبيليسي، 22 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جديد في أرمينيا.

    قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ارتفعت في البلد بواقع 2306 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 70 ألفا و836 شخص.

    يذكر أن أرمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 1131 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    ويخضع حاليا 19 ألفا و591 شخص للرقابة الطبية الخاصة.

     

    AZERTAG.AZ :2306 اصابة بكورونا في أرمينيا
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