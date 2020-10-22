أذربيجان: تسجيل 825 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و171 حالة شفاء ووفاة 6 أشخاص

باكو، 22 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

أصيب 825 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 171 شخص من هذا المرض وتوفي 6 أشخاص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 47 ألفا و418 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 40 ألفا و619 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 648 مريض ويستمر علاج 6151 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و260 ألف و193 فحص طبي.