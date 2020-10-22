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    الرئيس إلهام علييف: لبدء المحادثات يجب الانسحاب من كل المحافظات الأذربيجانية المحتلة

    ٢٢.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٢٥‎]

    باكو، 22 أكتوبر، أذرتاج

    يجب ان يتعهدوا بشكل جدي بالانسحاب من هذه الأراضي. إذ أن هذا جزء من المبادئ الرئيسية المتفق عليها بين البلدين بوساطة مجموعة منسك. تنص المبادئ الرئيسية على ضرورة استرداد الأراضي المحتلة الى أذربيجان وعودة اللاجئين والمشرَّدين الاذربيجانيين الى كافة الأراضي، بما فيها قراباغ الجبلية وشوشا. يجب ان تعلن بشكل سافر حكومة أرمينيا التزامها بهذه المبادئ وانسحابها من هذه الأراضي. بعد هذا ستبدأ المحادثات.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في حديثه مع جريدة " Nikkei" اليابانية عن شروط الجلوس حول مائدة المحادثات مع أرمينيا.

    أضاف الرئيس إلهام علييف: "لا نتقدم الآن بالشرط الأولي المتعلق بإعادة أراضينا في البداية وثم بدء المحادثات. نطالب أرمينيا والشخص المسئول عن ارتكاب هذا العنف والجرائم العسكرية ضد السكان المسالمين أي رئيس الوزراء بان يعلن شخصيا عن استعداد أرمينيا للانسحاب من الأراضي المحتلة. بعد هذا، بالتأكيد، ستنتقل عملية تسوية النزاع من ساحة القتال الى مائدة المحادثات."

    أكد الرئيس إلهام علييف على ضرورة الانسحاب من كل الأراضي الأذربيجانية لبدء المحادثات.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: لبدء المحادثات يجب الانسحاب من كل المحافظات الأذربيجانية المحتلة
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