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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١٠:٥‎٨]

    باكو، 23 أكتوبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 23 أكتوبر تشرين الأول.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية

    الكود

    العدد

    سعر الصرف

    دولار أمريكي

    USD

    1

    1.7

    بيسو أرجنتيني

    ARS

    1

    0.0218

    أورو

    EUR

    1

    2.0063

    دولار أسترالي

    AUD

    1

    1.2091

    روبل بلاروس

    BYN

    1

    0.6687

    ريال برازيلي

    BRL

    1

    0.304

    درهم إماراتي

    AED

    1

    0.4628

    راند جنوب أفريقيا

    ZAR

    1

    0.1048

    كرون دنماركي

    DKK

    1

    0.2696

    لاري جورجي

    GEL

    1

    0.5273

    روبي هندي

    INR

    1

    0.0231

    دولار هونغ كونغ

    HKD

    1

    0.2194

    دولار كندا

    CAD

    1

    1.293

    دينار الكويت

    KWD

    1

    5.5614

    رينجيتي ماليزي

    MYR

    1

    0.4097

    بيسو المكسيك

    MXN

    1

    0.0809

    جنيه مصري

    EGP

    1

    0.1081

    لاي مولدوفا

    MDL

    1

    0.0997

    كرون النرويج

    NOK

    1

    0.1833

    زلوتي بولندا

    PLN

    1

    0.4382

    تنكه كازاخستان

    KZT

    1

    0.004

    سوم قيرغيزستان

    KGS

    1

    0.021

    روبل روسي

    RUB

    1

    0.0222

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي

    SDR

    1

    2.4117

    دولار سنغافورة

    SGD

    1

    1.2519

    ريال السعودية

    SAR

    1

    0.4533

    سوموني طاجيكستان

    TJS

    1

    0.1644

    دولار تايوان

    TWD

    1

    0.0593

    ليرة تركيا

    TRY

    1

    0.2136

    مانات تركمانستان

    TMT

    1

    0.4857

    غريفنا أوكرانيا

    UAH

    1

    0.0601

    دولار نيوزيلندا

    NZD

    1

    1.1335

    كرون التشيك

    CZK

    1

    0.0737

    يوان الصين

    CNY

    1

    0.2544

    جنيه إنكلترا 

    GBP

    1

    2.2204

    شكل الإسرائيلي

    ILS

    1

    0.503

    كرون السويد

    SEK

    1

    0.1936

    فرنك سويسرا

    CHF

    1

    1.8732

    وون كوريا الجنوبي

    KRW

    100

    0.15

    ليرة لبنان

    LBP

    100

    0.1123

    ين اليابان

    JPY

    100

    1.6238

    بيسو تشيلي

    CLP

    100

    0.2183

    سوم أوزبكستان

    UZS

    100

    0.0164

    روبيا إندونيسيا

    IDR

    100

    0.0116

    ريال إيران

    IRR

    100

    0.004

    AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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