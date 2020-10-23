باكو، 23 أكتوبر، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 23 أكتوبر تشرين الأول. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0218 أورو EUR 1 2.0063 دولار أسترالي AUD 1 1.2091 روبل بلاروس BYN 1 0.6687 ريال برازيلي BRL 1 0.304 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1048 كرون دنماركي DKK 1 0.2696 لاري جورجي GEL 1 0.5273 روبي هندي INR 1 0.0231 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194 دولار كندا CAD 1 1.293 دينار الكويت KWD 1 5.5614 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4097 بيسو المكسيك MXN 1 0.0809 جنيه مصري EGP 1 0.1081 لاي مولدوفا MDL 1 0.0997 كرون النرويج NOK 1 0.1833 زلوتي بولندا PLN 1 0.4382 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.021 روبل روسي RUB 1 0.0222 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4117 دولار سنغافورة SGD 1 1.2519 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1644 دولار تايوان TWD 1 0.0593 ليرة تركيا TRY 1 0.2136 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0601 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1335 كرون التشيك CZK 1 0.0737 يوان الصين CNY 1 0.2544 جنيه إنكلترا GBP 1 2.2204 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.503 كرون السويد SEK 1 0.1936 فرنك سويسرا CHF 1 1.8732 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.15 ليرة لبنان LBP 100 0.1123 ين اليابان JPY 100 1.6238 بيسو تشيلي CLP 100 0.2183 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0164 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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